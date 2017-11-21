Почеттино: скажу Алли, чтобы следил за своими пальцами в матче с «Боруссией»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино предупредит полузащитника своего клуба Деле Алли, чтобы тот во время выездного матча 5-го тура Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» следил за своими пальцами, сообщает Telegraph.

ФИФА в сентябре расследовал инцидент с участием игрока сборной Англии в матче отборочного раунда чемпионата мира—2018 с командой Словакии (2:1). Поводом стал неприличный жест 21-летнего игрока «шпор» — во время игры он показал средний палец. Тогда Алли был дисквалифицирован на один матч национальной команды решением ФИФА за своё поведение.

Почеттино не хочет, что Алли снова имел проблемы в предстоящей игре, которую, как и матч между командами Англии и Словакии, будет судить французский арбитр Клеман Турпен.

«Спасибо, что сказали мне, потому что я не знал. Важно это знать. Я скажу, чтобы Деле был осторожен, если он сыграет", — цитирует Почеттино The Telegraph.