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Три бывших чиновника ФИФА пожизненно отстранены от футбольной деятельности

Футбол

Три бывших чиновника ФИФА пожизненно отстранены от футбольной деятельности. Речь идёт об экс-президенте Федерации футбола Никарагуа и директоре ФИФА по развитию Хулио Роча, бывшем президенте Федерации футбола Венесуэлы и вице-президенте Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Рафаэле Эскивеле и бывшем президенте Футбольной ассоциации Гуама члене комитета по аудиту и соблюдению норм ФИФА Ричарде Лае. Такое решение было принято Арбитражной палатой комитета по этике ФИФА.

По информации El-Nacional, Эскивель признал себя виновным в заговоре, компьютерных преступлениях и отмывании денег, а также в получении взятки в обмен на продажу телевизионных и маркетинговых прав. Хулио Роча также признал вину по всем вышеуказанным пунктам.

Ричард Лай признался в компьютерных преступлениях, а также в том, что намеренно отказался предоставлять данные счетов в иностранных банках.

Всем троим запрещено заниматься каким-либо видом футбольной деятельности, как на национальном, так и на международном уровне. Также бывшим функционерам придётся заплатить штрафы, но суммы указаны не были.

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