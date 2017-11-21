Кьер не поможет «Севилье» в матче против «Ливерпуля»

Тренерский штаб «Севильи» не сможет рассчитывать на одного из основных защитников в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В лазарет угодил Симон Кьер, получивший травму во время тренировки.

Заменить Кьера могут немец Йоханнес Гайс или же Габриэль Меркадо. Об этом сообщает AS. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Симон Кьер принял участие в 3 матчах и забил 1 гол.

Матч «Севилья» — «Ливерпуль» состоится 21 ноября. Начало – в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.