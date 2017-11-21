Мешков рассудит «Спартак» и «Зенит»

Назначены арбитры на матчи 18-го тура российской Премьер-Лиги, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. Центральную игру тура «Спартак» — «Зенит», которая состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве 27 ноября, будет обслуживать Виталий Мешков из Дмитрова.
24 ноября (пятница)
«Амкар» – «Динамо»: судья – Артём Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Ставрополь), Андрей Глот (Ярославль).
25 ноября (суббота)
«Тосно» – «Арсенал»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Илья Елеференко (Москва).
«Ахмат» – «Уфа»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва).
26 ноября (воскресенье)
«Урал» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область).
«Рубин» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону).
«Ростов» – «Анжи»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва).
27 ноября (понедельник)
«СКА-Хабаровск» – «Локомотив»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Колосков (Уфа).
«Спартак» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы).