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Мешков рассудит «Спартак» и «Зенит»

Футбол

Назначены арбитры на матчи 18-го тура российской Премьер-Лиги, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. Центральную игру тура «Спартак» — «Зенит», которая состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве 27 ноября, будет обслуживать Виталий Мешков из Дмитрова.

24 ноября (пятница)

«Амкар» – «Динамо»: судья – Артём Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Ставрополь), Андрей Глот (Ярославль).

25 ноября (суббота)

«Тосно» – «Арсенал»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Илья Елеференко (Москва).

«Ахмат» – «Уфа»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва).

26 ноября (воскресенье)

«Урал» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область).

«Рубин» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону).

«Ростов» – «Анжи»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва).

27 ноября (понедельник)

«СКА-Хабаровск» – «Локомотив»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Колосков (Уфа).

«Спартак» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы).

Арбитров всё меньше, судейство – всё хуже
Что не так с судейством РФПЛ.
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