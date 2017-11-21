Инспектор РФС: арбитр ошибся, не назначив пенальти в ворота «Локомотива»

Инспектор Российского футбольного союза Игорь Захаров в эфире программы «Свисток» заявил, что арбитр матча 17-го тура российской Премьер-Лиги «Анжи» — «Локомотив» (0:1) Алексей Сухой должен был назначить пенальти в ворота «железнодорожников».



«На 70-й минуте в штрафной „Локомотива“ упал Прудников. Во-первых, есть мнение, что был офсайд, но, скорее всего, его не было. Во-вторых, арбитр находился в очень хорошей позиции, но ошибся. Это пенальти. Непонятно, почему Игнатьев бежит, выставляет руку. Детская ошибка. Нападающий получил конкретный удар», — заявил Захаров.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» «Анжи».