«Спартак» упустил победу в матче с «Марибором», но обеспечил себе участие в ЛЕ

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» принимал на своём поле «Марибор». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:1.

На 82-й минуте счёт открыл Зе Луиш, который отличился с передачи Лоренсо Мальгарехо. Однако за считанные секунды до финального свистка словенцам удалось отыграться после точного удара Ясмина Мешановича.

Таким образом, красно-белые обеспечили себе минимум третье место в турнирной таблице группы E, которое гарантирует участие в плей-офф Лиги Европы.

Турнирное положение в группе Е: 1. «Ливерпуль» — 8 очков (4 матча); 2. «Севилья» — 7 (4); 3. «Спартак» — 6 (5); 4. «Марибор» — 2 (5).