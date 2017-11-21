Зе Луиш признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Марибор»

Лучшим игроком матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Марибор» признан нападающий российской команды Зе Луиш, сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч «Спартак» — «Марибор» состоялся сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершился вничью со счётом 1:1.

Зе Луиш открыл счёт на 82-й минуте. Победный счёт красно-белые не удержали, пропустив в компенсированное время. Сравнял счёт Ясмин Мешанович.

Турнирное положение в группе Е: 1. «Ливерпуль» — 8 очков (4 матча); 2. «Севилья» — 7 (4); 3. «Спартак» — 6 (5); 4. «Марибор» — 2 (5).