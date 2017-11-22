Бензема: хочу продолжать забивать и чувствую, что способен на это

Нападающий «Реала» Карима Бензема прокомментировал победу команды над АПОЭЛ (6:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Француз забил в этой встрече два гола.



«Игра форварда не всегда оценивается только забитыми мячами. Если у меня будет возможность помогать партнёрам передачами и передвижением, я буду это делать. Сегодня мне посчастливилось забить дважды и помочь команде. Хочу продолжать забивать и приносить голы. Знаю, что способен на это. Мы чувствуем себя более уверенно, потому что показываем качественный футбол. Сегодня „Реал“ забил шесть голов и не пропустил ни одного», — приводит слова Бензема пресс-служба УЕФА.

«Марибор» = недобор. Как «Спартак» наступил на знакомые грабли Третье место в группе Лиги чемпионов от красно-белых уже никуда не денется, но второе стало ещё дальше.