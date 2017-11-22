Постекоглу покинул сборную Австралии, которую вывел на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу покинул свой пост, сообщается на официальной странице национальной команды в «Твиттере». Напомним, что 52-летний специалист вывел австралийцев на чемпионат мира 2018 года в России.

«Я долго размышлял и хочу заявить, что этап работы в сборной Австралии для меня подошёл к концу. Было честью тренировать эту команду, вывести её на чемпионат мира в 2014 году, а теперь попасть на чемпионат в Россию. Я многое вложил в австралийский футбол, но с тяжёлым сердцем должен закончить это путешествие. Футбол этой страны всегда будет дорог мне.

Думаю, всё лучшее у команды ещё впереди. Бронируйте билеты в Россию, потому что команда проявит себя там», — сказал Постекоглу.