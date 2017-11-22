Начо: между Роналду и Рамосом великолепные отношения

Защитник «Реала» Начо после победы над АПОЭЛ (6:0) в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов прокомментировал отношения между игроками команды — Криштиану Роналду и Серхио Рамосом.

«Между Криштиану и Серхио великолепные отношения. Они являются партнёрами по команде и друзьями. Когда два капитана и лидера ладят, это хорошо для всей команды», — приводит слова Начо Marca.

Роналду после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (1:3) заявил, что не хотел бы продлевать контракт с испанским грандом. В ответ защитник «сливочных» Серхио Рамос назвал португальца корыстным человеком, после чего между футболистами, по данным СМИ, возникло напряжение.