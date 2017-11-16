До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Источник: в отношениях Роналду с Серхио Рамосом возникло напряжение

Футбол

Нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду очень не понравились последние слова защитника Серхио Рамоса в его адрес, сообщает El Chiringuito.

Ранее испанские СМИ сообщали, что португальский футболист хочет покинуть «Королевский клуб» по окончании текущего сезона, назвав причины этого. Рамос в свою очередь не стал отвечать на вопрос о намерениях одноклубника, посоветовав представителям СМИ спросить об этом у самого Роналду.

Роналду также уже заявил, что не хотел бы продлевать контракт с испанским грандом. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2021 года.

В Испании назвали причины, по которым Роналду хочет покинуть «Реал»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду Серхио Рамос
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент