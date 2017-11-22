Лам рассказал, как «Бавария» выиграла три турнира в сезоне-2012/13

Бывший капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам рассказал, как в сезоне-2012/13 команда выиграла чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов. В финальном матче Лиги чемпионов мюнхенцы встретились с дортмундской «Боруссией» и обыграли её со счётом 2:1. Команду тогда возглавлял Юпп Хайнкес, который и в этом сезоне работает у руля «Баварии», сменив уволенного Карло Анчелотти.

«Мы тогда в клубе много говорили о наших задачах. И выработали дух, который придал команде динамику. А поскольку уже в декабре стало известно, что Хайнкес покинет «Баварию», мы ко всему подходили с дополнительной мотивацией», — приводит слова Лама интернет-портал Goal.