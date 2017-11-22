Ордец: не думаю, что счёт матча с «Наполи» закономерен

Защитник «Шахтёра» Иван Ордец прокомментировал поражение от «Наполи» (0:3) в пятом туре Лиги чемпионов.

«Тяжёлое противостояние. Первый тайм провели неплохо: создавали моменты, контролировали игру. Во второй половине тоже вышли заряженными на борьбу, но пропустили гол, в котором сами виноваты. Мы разбирали Инсинье – быстрый футболист, хорошая правая нога. Знали, что он никогда не убегает на фланг, а всегда врывается в центр и бьёт. В этом эпизоде не успели заблокировать. После попытались восстановить равенство, не выбивали, а держали мяч в игре, но потом ошиблись – и пропустили, затем ещё раз – снова гол. Понятно, уступая 0:3, сложно было на что-то надеяться.

Не думаю, что такой счёт закономерен. Мы тоже могли забивать, да и три пропущенных – это много. Надо проанализировать ошибки, восстановиться и работать дальше. У нас ещё домашняя игра с «Ман Сити». Нельзя опускать руки, шансы на выход из группы есть», — приводит слова Ордеца пресс-служба «Шахтёра».