Пилявский покинет «Зарю» и вернётся в «Рубин»

Защитник луганской «Зари» Андрей Пилявский, который был арендован у «Рубина», вернётся в российский клуб. Об этом сообщил генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов. Арендное соглашение действует до декабря.

«У Пилявского в декабре заканчивается арендное соглашение, и по его окончании он вернётся в „Рубин“, — сказал Рафаилов в интервью Sport.ua.



В этом сезоне 28-летний украинский футболист не сыграл ни одного матча из-за повреждения мениска. В «Заре» Пилявский играет с февраля этого года. В прошлом сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах УПЛ и отдал 1 результативный пас.