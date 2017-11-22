Дзюба объяснил, почему отказался от общения с прессой

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» в ходе официальной пресс-конференции объяснил, почему отказался от общения с прессой. По словам 29-летнего футболиста, он разочаровался в пишущей братии, отметив, что сегодняшнее общение — это обязанность.

«Немножко разочаровали журналисты. Пока буду молчать. Не говоришь — плохо, говоришь — плохо», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Матч «Зенит» — «Вардар» состоится 23 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.