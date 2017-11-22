Манчини: по участию Лунёва в игре со «Спартаком» скоро решим, Дриусси готов

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии пятого матча группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» рассказал о подготовке команды. Итальянец отметил, что голкипер Андрей Лунёв, получивший травму, начал восстановительные процедуры.

«Лунёв достаточно хорошо чувствует себя, сейчас приступил к восстановительным процедурам. В ближайшие дни примем решение по поводу его участия в матче со «Спартаком» (27 ноября). Дриусси чувствует себя хорошо, он тренировался в общей группе, завтра мы точно увидим его в заявке.

Безусловно, изменения будут на матче с «Вардаром», не могу сказать, какие конкретно. Добавим новых игроков, это абсолютно нормально. Анюкова не было на тренировке, у него физически не очень хорошее состояние. Он уже несколько дней не тренируется в общей группе", — сказал Манчини.

Итальянец также рассказал, что в «Зените» являются штатными пенальтистами.

«У нас два пенальтиста — Паредес и Кришито. Они сами решают на поле, кто бьёт пенальти», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



Матч «Зенит» — «Вардар» состоится 23 ноября и пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — в 21:00 мск.