Слуцкий: не беспокоюсь по поводу своей работы, меня в «Халле» все поддерживают

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий прокомментировал сообщения британских СМИ, согласно которым он может остаться без работы. По информации Hull Daily Mail, после ничейного результата в матче 18-го тура Чемпионшипа с «Миллуоллом» (0:0) руководство клуба начало поиски нового наставника.



«Я никогда не беспокоюсь по поводу своей работы. Если начну беспокоиться, не смогу нормально работать. Сейчас у нас в команде действительно хорошая атмосфера. Все меня поддерживают, все сотрудники, начиная от владельца.



Мы строим команду, но не так быстро, как я думал ранее. Теперь я знаю возможности моих футболистов и смотрю в будущее с позитивом. Общался с вице-президентом Алламом пару дней назад, и у нас был нормальный диалог, мы всегда общаемся.



После поражения от «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1:4 я задумался о будущем, потому что мы развалились, как дети. Мы были не профессиональными игроками, а детьми из детского сада. Два последних матча были равными, могли и выиграть, и проиграть. Порой мы очень близки к победе. Это очень равная лига, и в ней важно быть стабильными», – цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.

«Халл Сити» после 18 туров занимает 20-е место, серия без побед достигла уже пяти матчей.