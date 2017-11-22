В Англии сообщили, что Слуцкий может быть уволен из «Халл Сити»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий может остаться без работы. По информации Hull Daily Mail, после ничейного результата в матче 18-го тура Чемпионшипа с «Миллуоллом» (0:0) руководство клуба начало поиски нового наставника.

Заместитель председателя «Халл Сити» Эхаб Аллам втайне от тренера и команды побывал на вчерашнем матче, чтобы лично понаблюдать за игрой. Несмотря на то что производительность команды улучшилась, её результаты по-прежнему вызывают беспокойство.

Одним из возможных преемников Слуцкого называется экс-наставник «Шеффилд Юнайтед» Найджел Адкинс, который находится без работы с 2016 года.

«Халл Сити» после 18 туров занимает 20-е место, а его серия без побед достигла уже пяти матчей. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».