Созин: предстоящий матч ЦСКА с «Бенфикой» вызывает у меня оптимизм

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Бенфикой».

«По сегодняшнему состоянию и результатам ЦСКА предстоящий матч с «Бенфикой» вызывает у меня оптимизм. Во-первых, потому что главные лидеры ЦСКА сейчас здоровы — это Алан Дзагоев, Александр Головин, Понтус Вернблум и Игорь Акинфеев. Во-вторых, команде на пользу пошла пауза во время игр сборной. Сейчас не так много «сборников» в ЦСКА, которые играют все матчи. Это тоже сыграло положительную роль. В-третьих, в этом году «Бенфика» не в самом лучшем состоянии. Безусловно, это одна из лучших европейских команд, но сейчас у них что-то идёт не так. Учитывая, как ЦСКА играет важные матчи со «Спартаком», с «Янг Бойз» и последние матчи, которые были у команды, жизни в игре ЦСКА стало больше. Отсюда и оптимизм. Поэтому, думаю, «армейцы» сегодня обыграют «Бенфику», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Матч ЦСКА – «Бенфика» состоится 22 ноября. Начало – в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.