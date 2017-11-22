Кьеллини: надо использовать голову, это важнее техники и атлетических данных

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в беседе с пресс-службой УЕФА рассказал, какими качествами должен обладать хороший центральный защитник.

«Понятно, что хороший центральный защитник должен уметь фокусироваться и сохранять концентрацию. Без этих двух качеств никуда. Ты должен любить предугадывать действия соперника и останавливать нападающих, причём речь не только о моментах, когда ты не даёшь забить, а о разрушении атак вообще.

Ещё ты должен быть пессимистом. В том смысле, что, когда мяч у тебя, ты должен держать в голове худшие для твоей команды сценарии. Например, иметь варианты на случай потери мяча тобой самим или партнёром в самый неподходящий момент или на случай, если соперник обыграл партнёра и создал опасную ситуацию. Надо использовать голову. Это важнее техники и атлетических данных.

Стараюсь максимально использовать свои сильные качества и маскировать слабые. Поэтому, конечно, ищу физического контакта с нападающими, чтобы реализовать свои козыри. Против быстрых игроков стремлюсь сыграть на опережение или начать рывок чуть раньше, чтобы не бегать с ними наперегонки на свободном пространстве. Иначе быстрые форварды тебя накажут. В современном футболе становится всё важнее изучить соперника», — заключил Кьеллини.