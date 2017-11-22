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Менди — о лидерстве в АПЛ и в группе ЛЧ: команда-акула продолжает пожирать

Футбол

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди отреагировал на победу своего клуба в домашнем матче 5-го тура Лиги чемпионов над «Фейеноордом» (1:0).

«Лидерство в группе Лиги чемпионов и лидерство в Премьер-лиге. Команда-акула продолжает пожирать», – написал французский футболист в «Твиттере».

Менди не выходит на поле с конца сентября, когда ему был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена.

«Манчестер Сити» лидирует в АПЛ, опережая идущий на втором месте «Манчестер Юнайтед» на 8 очков. В своей группе Лиги чемпионов «горожане» уверенно лидируют, одержав пять побед в пяти матчах.

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