«Луч-Энергия» обыграл «Тюмень», проигрывая после первого тайма 0:2

Сегодня, 22 ноября, игроки «Луча-Энергии» обыграли «Тюмень» в матче 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Встреча, которая прошла в Химках, завершилась со счётом 4:2 в пользу дальневосточного клуба. Отметим, что по ходу встречи номинальные хозяева проигрывали в счёте 0:2, однако во второй половине игры забили четыре мяча и добились победы.

В составе «Луча-Энергии» голы забили Семён Фомин, Сергей Пономаренко и дважды Иван Хлебородов. У гостей дублем отметился Владимир Лешонок.

«Луч-Энергия» с 27 очками занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Тюмень» (26) — 16-е. В следующем туре приморская команда сыграет в гостях с «Сибирью», а «Тюмень» примет «Олимпиец».