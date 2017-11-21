Губернатор: «Тосно» играет в РФПЛ с бюджетом в 18 раз меньше, чем у «Зенита»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что доволен тем, как «Тосно» со скромным бюджетом удается бороться с клубами РФПЛ.

«Я доволен тем, что „Тосно“, имея бюджет в 18 раз меньше, чем „Зенит“, оказался с ним в одной лиге. Два игрока „Зенита“ получают зарплату больше, чем всё „Тосно“. На одном энтузиазме не попрёшь.



Надеюсь, что „Тосно“ останется в Премьер-Лиге, потому что, по моим наблюдениям, за этим процессом внимательно следят потенциальные спонсоры. Смотрят, выживем — не выживем», — приводит слова Дрозденко 47news.