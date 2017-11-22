Экс-игрок «Локомотива» первым в истории АПЛ наказан за симуляцию уже после матча

Нападающий «Эвертона» Байе Умар Ниасс, ранее выступавший за московский «Локомотив», стал первым в истории английской Премьер-лиги футболистом, который наказан за симуляцию уже после матча. Игрок дисквалифицирован на две игры.



Футбольная ассоциация Англии (FA) ранее предъявила форварду официальное обвинение в «результативном обмане», который привёл к тому, что судья, не усмотрев симуляции со стороны футболиста, назначил пенальти в ворота «Кристал Пэлас» (2:2) в 12-м туре чемпионата Англии. Сам игрок считал, что нарушение было.

Видео доступно в «Твиттере».