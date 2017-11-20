Ниасс: потрясён тем, что меня обвиняют в симуляции, ведь контакт был

Нападающий «Эвертона» Байе Умар Ниасс отверг обвинения в симуляции по ходу матча с «Кристал Пэлас» (2:2) в 12-м туре АПЛ. Гол экс-игрока московского «Локомотива» принёс «ирискам» одно очко, а в первом тайме он заработал пенальти.

«Люди говорят, что я слишком легко упал. Не знаю. Не видел повтор. Я пытался опередить соперника, он меня задел. Когда почувствовал контакт, то понял, что он оттолкнул меня.



Контакт был с верхней частью тела, и я упал. Я бежал быстро, на такой скорости ощутим любой толчок. Потрясен тем, что меня обвиняют в симуляции, ведь контакт был», — сказал игрок.

Видео доступно в «Твиттере».