Ермакович: проведению матча БАТЭ — «Црвена Звезда» ничто помешать не сможет

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с «Црвеной Звездой» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдёт 23 ноября.



«Самый важный поединок — всегда ближайший. Тренируются все. Но, как вы знаете, Игорь Стасевич получил повреждение в матче с „Неманом“. И по участию Стасевича в завтрашней игре определенности нет. Но еще есть время, чтобы принять решение. Остальные ребята в строю и ждут поединка с „Црвеной Звездой“.



Матч состоится в любую погоду. Ничего страшного в сильном снегопаде нет. На „Борисов-Арене“ включен подогрев — снега на поле не будет. Ничто помешать не сможет.



Нужно забить больше, чем соперник. Есть мысли, задумки, как выполнить такую задачу, но это наша внутренняя кухня», — цитирует Ермаковича официальный сайт БАТЭ.

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