Гончаренко: в перерыве Щенников просил замену, но мы ему не позволили

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Бенфикой» (2:0) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы понимали, что у „Бенфики“ есть проблемы, поскольку сочетание защитников у них не позволяет много действовать быстрыми атаками и быть раскрытыми. Нашей задачей было — втянуть их в игру, чтобы крайние защитники высоко поднялись. В какой-то степени это удалось, и помог нам быстрый гол. Понятно, если есть план, то что-то работает, а что-то — нет. В чистом виде нельзя сказать, что у нас всё сработало. Тем не менее довольны тем, как атаковали и оборонялись. Считаю, наша победа заслуженная.



Не хотелось менять Георгия Щенникова, и даже после первого тайма он просил замену, но мы не позволили ему это сделать, зная его бойцовские качества. Но когда уже он вообще перестал ходить, пришлось его заменить.



Что касается дисквалификаций Вернблума и Натхо на матч с „Манчестер Юнайтед“, это на самом деле будет проблема, но до этой игры ещё далеко. Результат матча „МЮ“ с „Базелем“ тоже будет влиять на то, как мы воспримем эту потерю», — сказал тренер в эфире «Матча».