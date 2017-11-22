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Дембеле стал автором самого быстрого гола «Селтика» в Лиге чемпионов

Футбол

«ПСЖ» принимает на своём поле «Селтик» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходит на стадионе «Парк де Пренс» в эти минуты.

Счёт в матче был открыт, когда на табло было 56 секунд. Точный удар нанёс форвард «Селтика» Мусса Дембеле. Этот гол стал самым быстрым за всё время выступления шотландского клуба в Лиге чемпионов.

Также стоить добавить, что «ПСЖ» пропустил первый гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. «Сухая» серия парижан составила 361 минуту.

Видео гола можно посмотреть в «Твиттере».

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