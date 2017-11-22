Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырёва посетила матч «ПСЖ» — «Селтик»

Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырёва посетила матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Селтиком», который в эти минуты проходит в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

«Сегодня вечером на „Парк де Пренс“ особенный гость — Виктория Лопырёва, посол чемпионата мира 2018 года", — говорится в „твиттере“ „ПСЖ“.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «ПСЖ».

Турнирное положение в группе B после четырёх туров: 1. «ПСЖ» — 12 очков; 2. «Бавария» — 9; 3. «Селтик» — 3; 4. «Андерлехт» — 0.