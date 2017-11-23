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«Атлетико» обыграл «Рому», одержав первую победу в текущем розыгрыше ЛЧ

Футбол

«Атлетико» победил «Рому» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Голами во втором тайме отметились Антуан Гризманн и Кевин Гамейро.

«Атлетико» одержал первую победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и, набрав 6 очков, сохранил шансы на выход в плей-офф турнира. Для этого мадридской команде нужно побеждать на выезде «Челси» в последнем туре и надеяться на осечку «Ромы» в матче с «Карабахом». Игры пройдут 5 декабря.

Турнирное положение в группе С после пяти туров: 1. «Челси» — 10 очков; 2. «Рома» — 8; 3. «Атлетико» — 6; 4. «Карабах» — 2.

Лига чемпионов. Группа C. 5-й тур
22 ноября 2017, среда. 22:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2 : 0
Рома
Рим, Италия
1:0 – Гризманн – 69, 2:0 – Гамейро – 85
Удаления: нет – Перес, 83
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