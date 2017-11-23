«ПСЖ» установил рекорд по количеству голов на групповом этапе Лиги чемпионов

«ПСЖ» разгромил «Селтик» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счетом 7:1.

Парижане одержали пять побед в пяти матчах турнира с разницей забитых и пропущенных голов 24-1. За тур до окончания группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» установил рекорд по количеству голов на этой стадии.

Французский клуб перекрыл прошлогоднее достижение дортмундской «Боруссии», забившей 22 мяча на групповом этапе Лиги чемпионов-2016/17.

Турнирное положение в группе B: 1. «ПСЖ» — 15 очков; 2. «Бавария» — 12; 3. «Селтик» — 3; 4. «Андерлехт» — 0.