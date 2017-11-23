Мусса Дембеле: тяжело на что-то рассчитывать, играя против звёзд «ПСЖ»

Нападающий «Селтика» Мусса Дембеле прокомментировал поражение команды от «ПСЖ» (1:7) в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Конечно же, мы расстроены. „Селтик“ приехал сюда и старался играть. Пытались добиться приемлемого результата, но если играешь против таких звёзд, то тяжело на что-то рассчитывать. В начале матча мы играли в своём стиле, забили гол, но в футболе нужно учиться на своих ошибках. Сегодня я забил, однако мы проиграли. Для меня имеет значение только результат команды», — приводит слова Дембеле пресс-служба УЕФА.

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