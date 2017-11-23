Симеоне: «Атлетико» начал выигрывать у «Ромы» ещё до стартового свистка

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Ромой» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Это был очень важный матч, и мы провели его активно, хотя, честно говоря, рисунок игры не слишком отличался от поединка в Риме. Просто в этот раз мы улучшили реализацию. Чего только стоит чудесный гол в исполнении Гризманна. Антуан также здорово ассистировал Гамейро, удвоившему наше преимущество. Это особый тип голов. Мы начали выигрывать матч ещё до стартового свистка, когда фанаты скандировали имена Гризманна и Торреса. У нас очень страстная команда. Сегодня нам нужна была победа, и мы её добились», — приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА.

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