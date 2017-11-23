Алькантара покинул стадион на костылях и рискует пропустить несколько месяцев

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара получил потенциально серьёзное повреждение в конце первого тайма встречи с «Андерлехтом» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Испанец неудачно приземлился после столкновения с соперником, подвернул голеностоп и был вынужден уступить место на поле Хамесу Родригесу.



Тьяго Алькантара покинул стадион на костылях, и, согласно информации Sky Sports, футболист выбыл из строя на несколько месяцев. Подробности станут известны после медобследования полузащитника «Баварии».

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