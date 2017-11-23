Хайнкес: игроки «Баварии» слишком небрежно отнеслись к матчу с «Андерлехтом»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес выразил недовольство игрой подопечных в матче с «Андерлехтом» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.



«В первом тайме команда была неузнаваема. Мы были далеки от успеха, слишком часто теряли мяч, плохо взаимодействовали и получили три или четыре явных шанса пропустить. Разумеется, в перерыве в этом пришлось навести порядок. То, что первый тайм завершился со счётом 0:0, — это очень положительно, нужно отдать должное соперникам.



«Андерлехт» играет с новым тренером и выглядит гораздо более мощной, мужественной командой. На это я обратил внимание своих футболистов перед матчем. Тем не менее, мы слишком небрежно отнеслись к игре, сегодня этого нельзя было допускать. Мы всё увидели за 90 минут — «Бавария» победила со счётом 2:1, но это далеко не славная страница нашей истории», — приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

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