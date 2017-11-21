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Маттеус считает, что «Бавария» не сможет найти лучшего тренера, чем Хайнкес

Футбол

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус считает, что главный тренер команды Юпп Хайнкес был бы полезен ей и в следующем сезоне. Хайнкес сменил у руля немецкого гранда Карло Анчелотти, в конце сентября отправленного в отставку. Контракт Хайнкеса с «Баварией» рассчитан до конца сезона, и он не намерен продлевать соглашение.

«В данный момент нет специалиста, который был бы сильнее Хайнкеса. И если в «Баварии» считают, что Хайнкес тренер соответствующего уровня для «Баварии» ещё на один год, то тогда должны сесть с ним за стол переговоров. Хайнкес был бы наилучшим решением. Он вернул команде всё, чего ей не хватало. Теперь игроки уважают друг друга и соперников, нет щегольства. Наоборот, есть кропотливая работа. Кроме того, у меня такое впечатление, что игроки получают огромное наслаждение от работы под руководством Хайнкеса. Так что я не вижу лучшего тренера для «Баварии», чем Хайнкес», — цитирует Маттеуса Bild.

Маттеус не исключает, что Анчелотти сам спровоцировал своё увольнение
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