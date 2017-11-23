Бускетс: команда согласилась с таким решением Вальверде насчёт Месси

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс остался доволен игрой команды в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Игра закончилась нулевой ничьей, а аргентинский нападающий и лидер сине-гранатовых Лионель Месси вышел на поле во втором тайме.

«Лео всегда или почти всегда выходит на поле в основном составе. А в данном случае команда согласилась с таким решением Вальверде насчёт Месси. Мы все стремимся к наилучшему для «Барселоны». И если тренер посчитал это целесообразным… Для нас Месси является самым сильным и непревзойдённым футболистом. Что же касается самой игры, то мы позволили сопернику сделать очень мало», — приводит слова Бускетса Marca.