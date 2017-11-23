Вальверде: подумали, что Месси хоть раз может получить передышку

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде назвал причину, по которой Лионель Месси начал матч с «Ювентусом» (0:0) на скамейке запасных. Также специалист отдал должное голкиперу Марке-Андре тер Штегену, не позволившему отличиться команде из Турина.



«Нет, у Месси не было повреждения. Мы просто подумали, что он хоть раз может получить передышку. Плюс мы всегда исходим из того, что можем быть сильны и без него. Сегодня же он усилил игру во втором тайме.



Мы строим игру так, чтобы у тер Штегена было поменьше работы. Сегодня ему не пришлось часто спасать команду, но его сейв в концовке после удара Дибалы оказался решающим», — цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

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