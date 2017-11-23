Аршавину предложили комментировать ЧМ-2018 на казахстанском ТВ

В недавнем выпуске юмористической программы на телеканале «Qazaqstan» российский футболист Андрей Аршавин, выступающий ныне за казахстанский клуб «Кайрат», пошутил, что может комментировать чемпионат мира 2018 года, который будет транслироваться в прямом эфире телеканалом «Qazsport». Директору телеканала Павлу Цыбулину понравилась эта идея.

«Несмотря на то, что высказывание было шуточным, мы серьёзно приглашаем Андрея поработать с нами вместе на чемпионате мира. Аршавин может быть нашим комментатором в те дни, когда будет свободным от игр казахстанской Премьер-лиги, а также он добавит красок в студийную программу, которая будет создана специально под проект чемпионата мира, где будет проводиться анализ матчей, разбор тактики, стратегии, эмоциональной составляющей.

Конечно, Аршавин — заслуженный игрок, но как комментатора нам всем его только предстоит узнать. Однако уже ясно: у Андрея хороший словарный запас и умение его реализовывать, так что эксперимент должен получиться удачным. К тому же у него будут хорошие коллеги-напарники», — сказал Цыбулин.