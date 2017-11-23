Дани Алвес: доволен формой «ПСЖ», но мы можем играть ещё лучше

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес прокомментировал победу над «Селтиком» (7:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«ПСЖ» может достичь того, чего желает, но конкуренция, конечно же, серьёзная. Выиграть Лигу чемпионов будет трудно. Я доволен формой «ПСЖ», но мы можем играть ещё лучше», — цитирует Алвеса RMC.

За тур до окончания группового этапа на счету «ПСЖ» 15 очков и первое место в группе В. У идущей следом «Баварии» на три очка меньше. В последнем туре команды ждёт очная встреча. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».