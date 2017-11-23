Лопырёва поблагодарила «ПСЖ» и сфотографировалась с Неймаром

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва, посетившая игру «ПСЖ» и «Селтика» (7:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, поблагодарила парижский клуб за заботу и гостеприимство и поздравила с сокрушительной победой.



«Сбылась мечта моего племянника. Он наконец-то встретил своего любимого игрока — Неймара! Благодарю «ПСЖ» за проявленную заботу. Поздравляю с отличным результатом», — написала Лопырёва в своём «твиттере», опубликовав совместное фото с бразильским нападающим «ПСЖ».



В матче с гостями из Шотландии Неймар оформил дубль к 22-й минуте.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Виктории Лопырёвой.