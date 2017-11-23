Дибала: решение о своём будущем Месси примет сам со своим окружением

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала поделился мнением о будущем форварда «Барселоны» Лионеля Месси. В последнее время испанские СМИ нередко поднимали этот вопрос.

«Не я тот, кто должен говорить на этот счёт и принимать решения. Решение о своём будущем Месси примет сам со своим окружением. Можно только сказать, что было бы странно видеть его в футболке другого клуба. Ведь мы всегда видели его в форме «Барселоны», — приводит слова Дибалы испанское интернет-издание Sport.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу намерен предложить футболисту сборной Аргентины контракт на всю жизнь. Кроме того, СМИ распространили информацию, что Месси продлил соглашение с сине-гранатовыми до лета 2021 года, притом что клуб официально об этом не заявлял.

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