Ракитич: не могу на все 100% гарантировать, что Месси останется в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не уверен, что нападающий команды Лионель Месси не сменит клубную прописку. В последнее время о футболисте сборной Аргентины появлялась противоречивая информация. Сообщалось, в частности, что президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу намерен предложить футболисту сборной Аргентины контракт на всю жизнь. Кроме того, испанские СМИ сообщали, что Месси продлил соглашение с сине-гранатовыми до лета 2021 года, притом что клуб официально об этом не заявлял.

«Я не могу на все сто процентов гарантировать, что Месси останется в «Барселоне». Могу лишь сказать, что вижу Лео таким же, каким он был всегда. Мы не обсуждали такие вопросы, поскольку все игроки команды верят в одно и то же. Надеюсь, он также. Думаю, что Месси чувствует любовь партнёров по команде, тренеров и руководства клуба. И мне кажется, что Лео знает, что является частью клуба и должен остаться в «Барселоне», — цитирует Ракитича испанское интернет-издание Sport.