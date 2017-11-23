Болельщики «Баварии» забросали поле в Брюсселе фальшивыми деньгами. Произошло это в ходе матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Андерлехтом» — 2:1.

Таким образом фанаты «Баварии» решил выразить недовольство высокими ценами на билеты. Стоимость одного билета в гостевой сектор достигала € 100, сообщает Het Nieuwsblad.

Помимо фальшивых денег болельщики вывесили баннер с надписью: «Вы наконец удовлетворены своей жадностью?».

Согласно правилам УЕФА билет в гостевой сектор не может стоить дороже, чем билет в аналогичный сектор для местных фанатов.

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