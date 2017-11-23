Толиссо: матч «Баварии» с «ПСЖ» будет похож на финал группы Лиги чемпионов

Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо поделился эмоциями после выездного матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Андерлехтом». Мюнхенская команда одержала победу (2:1), а Толиссо забил победный мяч.

«Тренер во время перерыва призвал нас взять инициативу во втором тайме, и мы это сделали. Мы рады завоевать три очка. Теперь нам предстоит встретиться с „ПСЖ“, ответственный матч — это будет похоже на финал этой группы. Мы, конечно же, намерены выиграть, чтобы занять первое место, и мы отдадим все силы, чтобы этого добиться.

«Андерлехт» оказывал на нас сильное давление, особенно в первом тайме. Но во втором мы были намного лучше, создали больше моментов и, к счастью, смогли забить два мяча", — цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.

Матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 5 декабря.