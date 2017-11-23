Туре: Гвардиола был зол на команду после игры с «Фейеноордом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал, что главный тренер Хосеп Гвардиола был зол на команду после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (1:0).

«Иногда вы ленитесь, но такова человеческая натура, особенно когда вы молоды. Матч против «Фейеноорда» был сложным. После игры тренер был зол на команду. Мы можем играть лучше.

Меня это беспокоит. Мы слишком легко пропускаем и позволяем сопернику беспрепятственно проходить нас. Тренер сказал нам об этом в раздевалке.

Но я стараюсь оставаться позитивным. Мы в хорошей форме, но, когда я вижу «Ювентус», «Реал» или «Барселону», понимаю, что нам нужно стать ещё сильнее. Статистика ничего не значит. Нам предстоит играть против этих команд, и тогда станет понятно, на каком уровне мы находимся», — цитирует Туре The Telegraph.