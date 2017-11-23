Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Совет Федерации: США планируют давление и атаки на чемпионат мира—2018 в России

Футбол

В Совете Федерации получены документальные сведения, что США планируют через европейских спортивных чиновников оказать серьёзное давление на Россию в 2018 году для дискредитации страны и осуществления «атаки на чемпионат мира по футболу—2018». Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«В комиссию поступили заслуживающие доверия документальные сведения о том, что американские правительственные чиновники прямо ориентируют своих европейских коллег максимально использовать спортивную тематику для дискредитации России в 2018 году. У нас есть основания считать, что будет осуществлена атака на чемпионат мира по футболу, который должен пройти у нас в стране», — цитирует Климова «РИА Новости».

Совет Федерации одобрил закон о неприменении касс при продаже билетов на ЧМ-2018
Комментарии (0)
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент