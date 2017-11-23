Буффон после матча с «Барселоной» подарил болельщику свои шорты

Вратарь и капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон подарил свои шорты одному из фанатов. Произошло это после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча состоялась 22 ноября в Турине и завершилась вничью (0:0).

После финального свистка 39-летний Буффон решил поблагодарить болельщиков за поддержку. Направившись к фанатской трибуне туринцев, Джанлуиджи Буффон неожиданно вместо футболки снял шорты и бросил одному из зрителей.

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