Иньеста: аплодисменты болельщиков «Ювентуса» делают меня счастливым

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста не скрывал эмоций после выездного матча группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Игра закончилась ничьей со счётом 0:0, а сам Иньеста был заменён на 82-й минуте. Когда футболист сборной Испании покидал поле, болельщики «старой синьоры» аплодировали ему.

«Мы выполнили нашу задачу, проделав отличную работу. Что же касается аплодисментов, то они делают меня счастливым», — приводит слова Иньесты Marca.

Подопечные Эрнесто Вальверде за тур до окончания группового раунда турнира обеспечили себе выход в 1/8 финала с первого места.