Акинфеев улучшил рекорд для российских вратарей — 33 матча на ноль в еврокубках

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, не пропустив гола в домашнем матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:0), улучшил свой же рекорд для отечественных вратарей, отыграв на ноль 33-й еврокубковый матч, 15 из них в рамках Лиги чемпионов.



Кроме того, после матча с «Бенфикой» Акинфеев с 69 матчами догнал рекордсмена клуба по количеству игр в Лиге чемпионов — Алексея Березуцкого, сообщает официальный сайт «армейского» клуба.

Как уже сообщалось ранее, Акинфеев в прошедшей встрече прервал серию из 43 матчей в групповом этапе Лиги чемпионов с пропущенными голами.